Чешские инвесторы: Мы никогда не подведем кыргызский народ

Liglass Trading CZ в рамках соглашений готова инвестировать в проект Верхне-Нарынского каскада ГЭС приблизительно 500 миллионов долларов.

Об этом в Нарыне 18 июля сообщил представитель компании Liglass Trading CZ Йиржи Войтеховский.

По его словам, 10 июля было подписано соглашение по первому этапу – на строительство Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 инвестиции составят 230 миллионов долларов. "Как мы и обещали, через неделю после подписания соглашения группа инженеров и специалистов приехала на первое исследование. Они получили пред-ТЭО и провели исследование двух створов. Компания делает ТЭО за свой счет", - сказал он.



Войтеховский отметил, что все инвестиции идут без гарантий правительства КР. Как он сказал, все споры решаются в соответствии с законодательством Кыргызстана. "Если мы ошибемся и не выполним то, что обещали, то мы оставляем примерно 57 миллионов долларов в уставном капитале ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Все налоги мы платим в полном размере, у нас нет никаких льгот", - сказал представитель компании.

Он сообщил, что глава компании Михаэль Смелик 26 июля приедет в Бишкек и даст официальную пресс-конференцию, чтобы ответить на все вопросы. "Мы, чехи, серьезные инвесторы и никогда кыргызский народ не подведем", - сказал Йиржи Войтеховский.

Напомним, 10 июля президент КР Алмазбек Атамбаев подписал соглашения между правительством страны и чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO о строительстве, вводе и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, а также о реализации проекта "Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике".

Однако чешские СМИ опубликовали сведения, что на самом деле фирма Liglass – это вовсе не "крупные инвестиции", а мелкая, никому в Чехии не известная компания, которая абсолютно не имеет отношения к гидроэнергетике и даже близко не обладает ни опытом, ни потенциалом осваивать проекты в сотни миллионов долларов.

URL: http://zanoza.kg/360499

