В защиту «сталинистов» выступит коммунист Исхак Масалиев

Инициаторы переименования проспекта Чуй в проспект Сталина намерены обжаловать решение Свердловского райсуда в вышестоящей инстанции.

Об этом ИА «24.kg» сообщил член «Коалиции левых сил» Амантур Манапбаев.

Напомним, вчера двух членов коалиции — Жалила Джапиева и Амантура Манапбаева — Свердловский районный суд города Бишкека оштрафовал на 1,5 тысячи сомов каждого и приговорил к 8 часам общественных работ. Им вменили в вину статью 364 часть 1 «Мелкое хулиганство» Административного кодекса КР.



По словам Манапбаева, их интересы в Бишкекском горсуде будет представлять лидер Коммунистической партии Исхак Масалиев.

Ранее молодые люди прикрепили на дом, расположенный на проспекте Чуй, указатель с названием «проспект Сталина». Вскоре мэрия табличку убрала.

В тот же день называющее себя «Коалицией левых сил» движение опубликовало на своей странице в Facebook объявление о начале сбора подписей, чтобы изменить название проспекта Чуй на проспект Сталина, а представитель движения Амантур Манапбаев сообщил, что табличку повесила их организация.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/57870/