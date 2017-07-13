Отунбаева о деле Текебаева/Чотонова: Политические конкуренты судятся друг с другом

Роза Отунбаева в свою очередь парировала, что ей задали вопрос "Что вы можете сказать об этом деле?", на что она и дала свой ответ:

"Известно, что это политическое дело, в соответствии с которым политические конкуренты судятся друг с другом", - заявила экс-президент КР Роза Отунбаева, выступая сегодня в Первомайском районном суде Бишкека и комментируя судебный процесс по делу лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенбека Чотонова.

Таким образом она начала ответ на первый вопрос, но ее перебил судья, сказав, что она не может давать свою оценку и высказывать предположения, а должна говорить только то, что знает и видела.

Однако за Отунбаеву заступился подсудимый Омурбек Текебаев. напомнив, что до этого несколько свидетелей также высказывали свои предположения.

Роза Отунбаева в свою очередь парировала, что ей задали вопрос "Что вы можете сказать об этом деле?", на что она и дала свой ответ:

- Как меня спросили, так и ответила. В таком случае задавайте точные вопросы.

Далее она продолжила давать показания по событиям после 7 апреля 2010 года.

До Розы Отунбаевой в суде выступили свидетели стороны обвинения - сотрудник Жогорку Кенеша Сагын Бактаева и статс-секретарь Минюста КР Айнур Абдылдаева, которая в 2010 году работала в аппарате Временного правительства.

Главный свидетель обвинения Леонид Маевский дал показания в суде 30 июня. Тогда он заявил, что первый разговор с Омурбеком Текебаевым у него произошел 13 мая 2010 года в рабочем кабинете Текебаева, а позже он продолжился в одном из этнических ресторанов на окраине Бишкека.

Но Омурбек Текебаев опроверг эту информацию и сказал, что на тот момент ситуация в стране обострилась из-за действий реваншистских сил, поэтому встреча с Маевским была невозможна. Текебаев добавил, что встреча с Маевским состоялась в августе в этно-комплексе “Супара”, но речь шла не о деньгах, а о визите в Россию.

Напомним, Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову предъявлено обвинение по статье 303 части 1 ("Коррупция"). Уголовное дело возбуждено на основании показаний граждан России Алексея Модина и Леонида Маевского, заявивших, что через ныне покойного Таланта Маматкеримова ​передали Омурбеку Текебаеву 1 млн долларов за содействие в получении руководства над компанией "Мегаком". Обвиняемые называют это дело политическим гонением, а следственные органы отмечают, что оно основано на соответствующих доказательствах.

Азаттык