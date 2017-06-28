В Кыргызстане предлагают установить гарантийный срок для новых дорог

Профильный комитет Жогорку Кенеша поддержал законопроект, направленный на усиление ответственности подрядчиков при строительстве дорог.
Новыми правилами предлагается установить гарантийный срок новых автомобильных дорог не менее пяти лет и реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее трех лет.
Один из инициаторов, депутат Дастан Бекешев, сообщил, что законопроект подготовлен в целях усиления ответственности подрядчиков при строительстве автомобильных дорог, повышения качества дорог и обеспечения гарантий по своевременному обслуживанию дорог.
“Настоящая законодательная инициатива мотивирует подрядчика выполнять свою работу максимально качественно. Если не увеличивать гарантийный срок, государство берет на себя дополнительную нагрузку по обслуживанию новых и реконструированных дорог, что весьма неразумно в условиях ограниченности бюджета страны”, - цитирует депутата пресс-служба парламента.
В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на механизмы реализации законопроекта, предложено проработать вопрос совместно с Министерством транспорта и дорог. По итогам законопроект одобрен в первом чтении.
Азаттык
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