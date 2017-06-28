"Зима не будет" баллотируется на президентство Кыргызстана. Самовыдвиженцем

Сегодня, 26 июня, в ЦИК поступили документы кандидата на президентские выборы Абдылдаева Арстанбека Бейшеналиевича.
Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.
"Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич (Арстан Алай), 28 апреля 1968 г. р, обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения", - говорится в информации.
Источник - fakt.kg
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