Почему неправительственные организации против проверки достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов?

С приближением президентских выборов начали сильно оживать неправительственные организации, выживающие за счет приходящих из зарубежных государств грантов.

Сейчас они начали открыто целенаправленно вмешиваться во внутренние государственные дела, не так как прежде негласно. Например, на настоящем этапе «обученные демократии» НПО недовольны действиями ЦИК. Скажем точней, они выражают сильное недовольство формой сбора подписей в поддержку кандидатов.

Напомним, ЦИК утвердил специальный лист подписи в поддержку кандидата на пост главы государства, в котором кроме подписи человека необходимо записывать номер его телефона для обратной связи, адрес, серию и номер паспорта. Правозащитникам совсем не нравится именно эта форма.

Руководители НПО сразу после ознакомления с подписным листом постарались в суде выступить против внутренних инструкций ЦИК. Эта попытка не увенчалась успехом, и они запустили в либеральные СМИ волну своего негодования.

Первой подала голос правозащитница «Коалиции за демократию и гражданское общество» Динара Ошурахунова. «Инструкция ЦИК по сбору подписей намного сильней усложняет принятую норму конституционного закона о сборе подписей. ЦИК разработал норму сбора подписей и внес в него множество пунктов - раскрывать полную информацию об избирателе - уму непостижимо, и это может привести к контролю воли избирателя», - говорит она.

Слушая сказанное этими НПОшниками, можно расценить, что они вмешиваются не только в работу ЦИК, но перешли к запугиванию избирателей. Ни один нормальный гражданин в адекватном состоянии при желании поддержать какого-то кандидата, наверное, не будет скрывать свои персональные данные из паспорта и номер телефона. Вместе с тем мы должны сказать, что на настоящем этапе нет никаких ограничений. Избиратель может поставить свой автограф одновременно всем кандидатам. Значит, о каком контроле можно говорить?

В принципе, такие действия НПОшников не особо удивляют. ЦИК принял эти крики правозащитников очень тяжеловесно, с выдержкой. Да еще принял так, будто заранее знал, что будут такие крики, атаки. Похоже, ЦИК окончательно закалился, из года в год слыша, видя такие провокации. Не будет лишним отметить, что в Кыргызстане не бывает ни одних выборов без умышленно преувеличенных споров НПО. Доктор юридических наук, профессор Карат Осмоналиев говорит: «Мне сразу хочется сказать, наши НПО без анализа какого-то документа или решения привыкли создавать волну. Это обычная привычка. Надо отметить, что поставивший подпись за какого-то кандидата гражданин может одновременно поставить подпись всем кандидатам. Это никем и никак не ограничивается. Не думаю, что эта процедура подписи человека каким-то образом связана с его конкретным голосованием в день выборов», - говорит он.

Одна-единственная цель ЦИК – убедиться, что в пользу кандидата действительно подпишутся 30 тысяч реальных граждан Кыргызстана. Причина – кто даст гарантию, что в штабе некоторых кандидатов, даже не имея поддержки народа, не ставятся подписи неизвестных людей? Для подтверждения своей подписи избиратель должен дать о себе некоторые сведения. К. Осмоналиев говорит: «Сведения из листа подписи нужны только для уверенности в достоверности выданных документов. Мы методом жребия отберем примерно 20% сведений из подписного листа. Будут проверены поставленные подписи и на основе этих сведений ЦИК примет коллегиальное решение по каждому кандидату в президенты».

Против листа сбора подписей и проверки достоверности подписей доверенные люди и юристы О. Текебаева тоже выступают против. Именно вокруг этой политической фигуры собрались различные правозащитники и представители всех неправительственных организаций. И уголовное дело, возбужденное против подозреваемого в коррупции политика, они украшают фразами из либерального словаря «репрессия», «гонения», «авторитарный режим», «угроза демократии». Да еще по открытому против Текебаева уголовному делу судебный процесс пока не рассмотрел ничего конкретного. Юристы «атамекеновцы» под разными предлогами затягивают судебный процесс, что видит вся общественность.

Вследствие того, что они выступают против листа сбора подписи ЦИК, вроде сбор подписей в пользу кандидата в президенты Текебаева, обвиняемого во взяточничестве, создаст им серьезные проблемы. Представляется, что они сами от имени неизвестных граждан решили собрать 30 тысяч подписей. Но для чистого и справедливого проведения выборов будет проверена достоверность собранных подписей. Очевидно, это не нравится НПО, желающим всегда дестабилизации Кыргызстана.

Источник: газета «De факто» №22 от 23.06.2017/стр.2, перевод: gezitter.org