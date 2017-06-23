В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода

В Кыргызстане с 23 по 25 июня ожидается неустойчивая погода.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в связи с повышением температуры и ожидаемыми осадками возможно повышение уровня рек с подтоплением прибрежных участков. В горных и предгорных районах возможны сели.

Как сообщается, 23-25 июня в большинстве регионов страны возможны дожди и грозы, в отдельных местах ливни, в высокогорных районах снег.

В некоторых регионах скорость западного ветра составит 17-22 метра в секунду. Понижение температуры ожидается 24-25 июня.



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