В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода

В Кыргызстане с 23 по 25 июня ожидается неустойчивая погода.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По ее данным, в связи с повышением температуры и ожидаемыми осадками возможно повышение уровня рек с подтоплением прибрежных участков. В горных и предгорных районах возможны сели.
Как сообщается, 23-25 июня в большинстве регионов страны возможны дожди и грозы, в отдельных местах ливни, в высокогорных районах снег.
В некоторых регионах скорость западного ветра составит 17-22 метра в секунду. Понижение температуры ожидается 24-25 июня.
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