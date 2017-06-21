В реанимации остаются четверо пострадавших от взрыва в Ананьево

В реанимации остаются четверо пострадавших от взрыва в Ананьево, в отделении хирургии — трое.

Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, накануне вечером одного из пациентов, которому стало чуть лучше, перевели из реанимации в хирургическое отделение. Состояние остальных — прежнее, они под наблюдением врачей.

Напомним, 19 июня 2017 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области на газозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, восемь — пострадали. Предварительная причина возгорания — несоблюдение техники безопасности.

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