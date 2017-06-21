Клара Сооронкулова отозвала свое заявление из Конституционной палаты

Клара Сооронкулова рассказала ИА «24.kg», почему отозвала свое заявление из Конституционной палаты.
По ее словам, нет уверенности в объективности решения КП КР.
«Суды по искам Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента к сайту Zanoza в период рассмотрения ходатайства в Конституционной палате должны быть приостановлены, но этого не было сделано. Поэтому при таком правовом беспределе и тотальных нарушениях, чтобы не усугублять положение ответчиков, мы решили подождать до лучших времен и отозвали свои претензии. Но то, что палата приняла наше заявление к рассмотрению, свидетельствует о противоречивости нормы, которую мы хотели оспорить», — сказала Клара Сооронкулова.
Конституционная палата при Верховном суде 4 мая приняла к рассмотрению ходатайство о признании статей 1 и 4 Закона «О гарантиях деятельности президента КР» противоречащими Конституции. Напомним, статья 4 уполномочивает генерального прокурора защищать честь и достоинство главы государства.
Клара Сооронкулова подала ходатайство. В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством суд обязан был приостановить производство по делу журналистов Zanoza до разрешения другого вопроса, рассматриваемого в порядке конституционного судопроизводства. Но судьи первой инстанции продолжили рассмотрение.
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