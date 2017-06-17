Коровы затоптали британского миллионера

Британский ученый и бизнесмен Брайан Беллхауз (Brian Bellhouse) погиб в результате нападения коров.
Об этом в среду, 14 июня, сообщает издание Independent.
Инцидент произошел в понедельник, когда 80-летний Беллхауз гулял в окрестностях английского города Винчелси, графство Восточный Суссекс, где жил в последнее время. Возле церкви XI века в деревне Гестлинг на него бросилось стадо возбужденных коров.
Другие гуляющие, услышавшие крики пожилого мужчины, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на вертолете медики сделали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, но не смогли спасти ему жизнь.
В прошлом Брайан Беллхауз преподавал в Оксфордском университете. Он был одним из основателей фармацевтической компании Powderject, которая разрабатывала безыгольные инъекторы и производила вакцины от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron приобрела ее за 54,2 миллиона фунтов стерлингов.
Independent отмечает, что ранее в этом месяце коровы дважды нападали на людей в Великобритании. Один инцидент произошел в графстве Большой Манчестер, другой — на острове Уайт. В результате две женщины получили травмы.
В 2015 году сообщалось, что немецкую туристку затоптали коровы на одном из пастбищ в швейцарских Альпах.
Лента. ру
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!