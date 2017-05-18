В новых китайских автобусах не действуют льготы для пенсионеров

Разрекламированные недавно транспортные средства принадлежат частной компании. Разочарованные пожилые граждане вынуждены отказываться от их услуг



Пользователи Facebook пожаловались на то, что в новых китайских автобусах, развозящих бишкекчан по 35-му маршруту, не действуют льготы для пенсионеров.



«Новые, разрекламированные автобусы, оказывается, принадлежат частным компаниям, – написал пользователь Umm Amira Suleiman. – Бабушкам приходится высаживаться, узнав, что льгот никаких для пенсионеров нет!»





«Вести.kg» обратились в столичную мэрию за разъяснением. В муниципалитете объяснили, что это действительно так.



– По 35-му маршруту ходят частные автобусы, принадлежащие компании ОсОО «Шыдыр Жол», – ответил заместитель начальника Управления городским транспортом Нурлан Атыканов. – Их пока только 12, начали работать с 13 мая. Закупила их та же самая компания.



Замначальника добавил, что в скором времени «Шадыр Жол» планирует привезти в Бишкек еще одну партию транспортных средств. Сотню машин пустят по пяти маршрутам.



Это очень хорошая новость: горожане давно ждали красивых и исправных автобусов вместо требующих ремонта «старичков». Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Пенсионеры будут платить полную стоимость. Может, городскому руководству стоит найти способ помочь всю жизнь отработавшим на государство людям?





vesti.kg