На кыргызском языке издан сборник Габриэля Маркеса

Бишкек, “Саясат.kg”. В бишкекском издательстве “Салам” увидел свет сборник произведений лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса “Полковнику никто не пишет” на кыргызском языке.

В бишкекском издательстве “Салам” увидел свет сборник произведений мастера “магического реализма”, лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса “Полковникке эч ким кат жазбайт” (“Полковнику никто не пишет”).

В книгу помимо знаменитой повести колумбийского писателя включены также его известные рассказы “У нас в городке воров нет”, “Незабываемый день в жизни Бальтасара”, эссе, этюды, интервью, переведенные такими кыргызскими переводчиками-литераторами, как Сагын Наматбаев, Мукаш Кожомкулов, Алым Токтомушев, Эгемберди Эрматов, Абибилла Пазылов. К слову сказать, последний является составителем данного сборника.

Книга рассчитанная на широкий круг читателей издана на средства Комисси по госудаственному языку при Президенте Кыргызской Республики. Тираж -1000.