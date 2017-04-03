7 апреля в Бишкеке отметят День народной революции. Центральные улицы будут перекрыты

Бишкек, “Саясат.kg”. В связи с мероприятиями по случаю 7-летней годовщины апрельских событий, в Бишкеке будут перекрыты практически все центральные улицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.
ГУПМ МВД КР сообщает, что 7 апреля 2017 года будет перекрыто движение для автотранспорта на улицах Киевская, проспекте Чуй от улицы Тоголок Молдо до проспекта Эркиндик и на улицах Тоголок Молдо, проспекте Эркиндик от проспекта Чуй до улицы Киевская.
ГУПМ просит горожан и гостей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и выбирать альтернативные маршруты движения, а для желающих принять участие в праздничных мероприятиях горожан и гостей рекомендуютя следующие улицы для парковки автотранспорта:
- по ул. Шопокова от ул. Киевской до пр. Жибек Жолу;
- на прилегающей территории ресторана «Нарын»;
- на прилегающей территории театра оперы и балета;
- по ул. Тыныстанова от ул. Фрунзе до пр. Жибек Жолу;
- по бул. Эркиндик от ул. Фрунзе до пр. Жибек Жолу (обе стороны);
- по ул. Раззакова от ул. Фрунзе до ул. Жумабека;
- по ул. Орозбекова от ул. Фрунзе до пр. Жибек Жолу;
- по ул. Панфилова от ул. Фрунзе до пр. Жибек Жолу;
- по ул. Тоголок Молдо от ул. Фрунзе до пр. Жибек Жолу;
- по ул. Раззакова от ул. Киевской до ул. Токтогула;
- по ул. Орозбекова от ул. Киевской до ул. Токтогула;
- по ул. Рыскулова от ул. Тоголок Молдо до пр. Манаса;
- по ул. Абдымомунова от ул. Тоголок Молдо до ул. Исанова;
- по ул. Абдымомунова от ул. Тыныстанова до ул. Абдрахманова;
- по ул. Жумабека от ул. Тыныстанова до ул. Ибраимова;
- по ул. Логвиненко от ул. Фрунзе до пр. Жибек Жолу;
- по ул. Исанова от пр. Жибек Жолу до ул. Киевской.
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