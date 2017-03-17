Бишкек, “Саясат.kg”. В Чуйской области прошел конкурс на лучшее исполнение военно-патриотических произведений “Жоокер ыры”. Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.
Конкурс состоялся по трем номинациям:
“Песни военных лет”;
“Патриотические песни”;
“Художественное чтение”.
1 место в номинации «Песни военных лет” получил ученик СШ.им.Исаева №2 Чуйского района Таалайбек уулу Жолдош.
1 место в номинации “Патриотические песни” досталось ученице комплекс-гимназии Московского района Расманат кызы Акчолпон.
1 место в номинации “Художественное чтение” удостоилась ученица СШ №8 города Токмок Асланбек кызы Акылай.
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