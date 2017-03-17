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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 1 В Чуйской области прошел конкурс на лучшее исполнение военно-патриотических произведений “Жоокер ыры” Бишкек, “Саясат.kg”. В Чуйской области прошел конкурс на лучшее исполнение военно-патриотических произведений “Жоокер ыры”. Об этом сообщает пресс-служба МОН КР. Конкурс состоялся по трем номинациям: “Песни военных лет”; “Патриотические песни”; “Художественное чтение”. 1 место в номинации «Песни военных лет” получил ученик СШ.им.Исаева №2 Чуйского района Таалайбек уулу Жолдош. 1 место в номинации “Патриотические песни” досталось ученице комплекс-гимназии Московского района Расманат кызы Акчолпон. 1 место в номинации “Художественное чтение” удостоилась ученица СШ №8 города Токмок Асланбек кызы Акылай. Добавить комментарий