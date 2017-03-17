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В Чуйской области прошел конкурс на лучшее исполнение военно-патриотических произведений “Жоокер ыры”

Бишкек, “Саясат.kg”. В Чуйской области прошел конкурс на лучшее исполнение военно-патриотических произведений “Жоокер ыры”. Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.

 

 

Конкурс состоялся по трем номинациям:

“Песни военных лет”;

“Патриотические песни”;

“Художественное чтение”.

 

1 место в номинации «Песни военных лет” получил ученик СШ.им.Исаева №2 Чуйского района Таалайбек уулу Жолдош.

 

1 место в номинации “Патриотические песни” досталось ученице комплекс-гимназии Московского района Расманат кызы Акчолпон.

 

1 место в номинации “Художественное чтение” удостоилась ученица СШ №8 города Токмок Асланбек кызы Акылай.

           
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