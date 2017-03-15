В КГУ им. Арабаева выбрали “Мисс колледж – 2017” - фото

Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызском Государственном университете им. И.Арабаева выбрали «Мисс колледж – 2017». Об этом сообщили в пресс-службе МОН КР.
В студенческом конкурсе красоты, грации и творчества приняли участие 11 девушек – учащихся Колледжа при КГУ им. Арабаева.
Претендентки состязались в конкурсах «Визитная карточка», «Мастерица», «Музыкальном конкурсе», дефиле черных платьев и национальных костюмов, показывали свои творческие способности: талант, культуру речи, пластику.
Победительницей стала Дильноза Мамбетахунова. Титул Первой вице-мисс достался Ситоре Умарбаевой, а второй – Айдай Жакыповой.
Конкурсантки, занявшие первые места, получили в подарок сертификаты на 10-дневный отдых на Иссык-Куле и сертификаты на посещение салона Suji.
Четвертое, пятое и шестое места были награждены денежными призами в размере четыре, три и две тысячи сомов, а также кухонной и бытовой техникой.
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