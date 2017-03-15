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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 В КГУ им. Арабаева выбрали “Мисс колледж – 2017” - фото Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызском Государственном университете им. И.Арабаева выбрали «Мисс колледж – 2017». Об этом сообщили в пресс-службе МОН КР. В студенческом конкурсе красоты, грации и творчества приняли участие 11 девушек – учащихся Колледжа при КГУ им. Арабаева. Претендентки состязались в конкурсах «Визитная карточка», «Мастерица», «Музыкальном конкурсе», дефиле черных платьев и национальных костюмов, показывали свои творческие способности: талант, культуру речи, пластику. Победительницей стала Дильноза Мамбетахунова. Титул Первой вице-мисс достался Ситоре Умарбаевой, а второй – Айдай Жакыповой. Конкурсантки, занявшие первые места, получили в подарок сертификаты на 10-дневный отдых на Иссык-Куле и сертификаты на посещение салона Suji. Четвертое, пятое и шестое места были награждены денежными призами в размере четыре, три и две тысячи сомов, а также кухонной и бытовой техникой. Добавить комментарий