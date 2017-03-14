Средняя заработная плата учителей по Кыргызстану составляет 13 824 сома

Бишкек, “Саясат.kg”. Средняя заработная плата учителей по Кыргызстану составляет 13 824 сома. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

В МОН отметили, что рост оплаты учителей был достигнут в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-17 гг.

На 2016 год для поощрения качественно работающих учителей стимулирующая часть заработной платы в среднем по республике была увеличена до 12,1% (в 2015 году этот показатель составлял 10,8%).

Кроме того, заработная плата воспитателей дошкольных учреждений была повышена на 80% и достигла в среднем также 13 824 сома.