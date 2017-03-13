Полсотни работников рынка «Дыйкан» вышли на митинг с требованием отставки акима

Сам глава Ленинского района сообщил «Вести.kg», что среди собравшихся есть «проплаченные» люди, которые даже не знают против чего выступают

В Бишкеке у здания «Белого дома» проходит очередная акция протеста. По информации ИА «24.kg», собравшиеся – это работники рынка «Дыйкан», которые требуют отправить в отставку акима Ленинского района Нурдина Тынаева. На митинге, по данным коллег, присутствует более 50 человек.

Участники акции протеста считают, что под предлогом ремонта улицы Фучика был намеренно перекрыт проезд к их рынку.

«Могли бы оставить одну полосу для проезда машин. Всего на рынке трудится более тысячи предпринимателей. Мы просим создать условия для работы», — отметили митингующие журналистам.

«Вести.kg», в свою очередь, связались с самим акимом Нурдином Тынаевым, чтобы узнать подробности сложившейся ситуации.

- Недавно в Бишкеке начались работы по реконструкции и реабилитации некоторых дорог, - заявил Тынаев. – По нашему району работы будут проводиться на 30 улицах, 15 из них профинансированы китайской стороной, остальные будут отремонтированы из госбюджета. В настоящий момент в Ленинском районе начались работы сразу на трёх улицах. В частности, улицу Фучика планируется сделать магистральной для того, чтобы «разгрузить» столичные дороги. Она будет идти прямо из аэропорта вплоть до верхней части нашей столицы.

По мнению главы районной администрации, те, кто против таких изменений на дорогах Бишкека, сами не понимают, против чего они выступают. Более того, Нурдин Ратбекович считает, что акция протеста – дело рук самого руководства рынка «Дыйкан», а не простых работников.

- Я уверен, что это не простые продавцы, - отметил он. – Когда ещё в 2010 году на рынке был выявлен ряд нарушений, мы предложили хорошую альтернативу продавцам, дабы они не остались без рабочего места. Тогда многие из них перешли на базары «Дордой Моторс» и «Сары-Озон». Кроме антисанитарии, которая царит на этом рынке уже на протяжении многих лет, есть ещё ряд других опасных для жизни факторов. Рядом с «Дыйканом» расположена нефтебаза. Случись что, эти же люди потом будут винить нас. Мы уже привыкли к этому.

Как отметил Нурдин Тынаев, собравшиеся даже не могут чётко сформулировать свои претензии и, кроме того, в администрации появилась оперативная информация о том, что среди митингующих находятся вовсе не рыночные торговцы, а простые безработные люди, готовые участвовать в любом подобном мероприятии за пару тысяч сом.

- У нас есть информация, что среди них есть разнорабочие, которые каждый день стоят по улице Льва Толстого в поисках любого заработка. Им предложили по две тысячи сом. А так, я считаю, что никакие работы прекращать не стоит. В будущем будет снесено много заборов и хозпостроек, поэтому недовольных, наверное, будет ещё больше, но нравится им это или нет – это их проблемы. Улицы города уже не выдерживают такого количества машин. Мы делаем свою работу, - заключил аким Ленинского района.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45153&Itemid=80