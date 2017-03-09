Честь президента стоит уже 23 миллионов сомов

Генпрокурор судится с Zanoza и "Азаттык"



Генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала в суд не только на двух адвокатов лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, о чем сообщалось ранее. Ответчиками по делу проходят два медиаресурса - сайт Zanoza.kg и "Азаттык". Помимо опровержений, Джолдубаева требует в пользу президента Алмазбека Атамбаева 23 млн сомов: 10 млн сомов - с адвокатов Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакуновой, 10 млн - с "Азаттыка", 3 млн - с сайта Zanoza.kg.

Других СМИ и медиаресурсов, освещавших пресс-конференцию юристов 1 марта, среди ответчиков нет. При этом "АКИпресс", предоставивший пресс-центр, по делу проходит в качестве третьего лица, как и Государственный комитет информационных технологий.

Поводом для иска послужило заявление юристов находящегося в СИЗО ГКНБ Текебаева о том, почему арестовали главного атамекеновца. По словам юристов, у Текебаева были доказательства того, что в рухнувшем около аэропорта "Манас" самолете находился груз, предназначавшийся семье президента.

Судебное заседание в Октябрьском районном суде назначено на 16 марта. Zanoza.kg в данном процессе будет представлять ОФ "Институт Медиа Полиси".

Отметим, это не первый случай, когда генеральный прокурор защищает честь и достоинство Алмазбека Атамбаева. Ранее ГП подала иск против кыргызскоязычного журналиста Дайырбека Орунбекова. По тому процессу честь и достоинство главы государства Индира Джолдубаева оценила в 2 млн сомов.

URL: http://zanoza.kg/353798