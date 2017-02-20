Дан старт кыргызско-индийским военным учениям “Канжар-2017”

Бишкек, “Саясат.kg”. 20 февраля на базе войсковой части 52870 состоялась церемония открытия совместного кыргызско-индийского учения подразделений специального назначения “Канжар-2017”. Об этом сообщили в Генштабе ВС КР.
Учение между оборонными ведомствами Кыргызстана и Индии проводится в соответствии с Планом подготовки органов управлений, соединений, частей и учреждений Генерального штаба Вооруженных Сил КР на 2017 учебный год, а также достигнутыми между сторонами договоренностями.
В течение двух недель кыргызские и индийские военнослужащие будут совместно отрабатывать вопросы ведения совместной специальной операции по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. Планом учения также предусмотрены практические занятия и тренировки, включая ночные, обмен опытом по тактико-специальной, разведывательной, огневой, инженерной, военно-медицинской, горной, подготовке по связи и военной топографии.
Завершится учение 5 марта текущего года розыгрышем тактического эпизода по выявлению, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.
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