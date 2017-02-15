«Бир дуйно – Кыргызстан» подал иск в суд на ГКНБ

Правозащитное движение «Бир дуйно – Кыргызстан» подало иск в суд на ГКНБ за распространение им недостоверной информации.

Об этом «Азаттыку» сообщила руководитель организации Толекан Исмаилова.

Правозащитники заявляют, что ведомство распространило дискредитирующую их информацию и требуют опровергнуть ее.

Ранее пресс-служба ГКНБ сообщала, что 19 января 2017 года житель города Кара-Суу, 33-летний А. Ш., был задержан, как предполагаемый член «Хизб ут-Тахрира». По месту его жительства был проведен обыск, где обнаружено и изъято большое количество DVD-дисков с призывами к свержению конституционного строя в КР. Во время задержания А. Ш. представители «Бир дуйно – Кыргызстан» препятствовали обыску по месту его жительства, пытаясь спровоцировать конфликтную ситуацию.

Адвокат задержанного Валерьян Вахитов заявлял «Азаттыку», что представителей организации «Бир дуйно - Кыргызстан» на момент задержания А. Ш. на месте не было.

Источник - "Азаттык"