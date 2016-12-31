С Новым годом, страна!

ИА “Саясат.kg” поздравляет народ Кыргызстана с Новым, 2017 годом!

Бишкек, “Саясат.kg”. Редакция информационно-аналитического портала “Саясат.kg” поздравляет всех Вас, дорогие кыргызстанцы, с Новым, 2017 годом!

Однозначно оценить итоги уходящего Года Обезьяны нелегко. Вместе с нашим изданием мы пережили и горе, и радость, и победы, и поражения. Не будем обещать, что в следующем году станет легче. Но хочется пожелать, чтобы каждый из вас стал видеть больше положительного как в людях, так и в событиях.

И интуиция, и объективные показатели дают надежду, что 2017 год обязательно порадует нас приятными событиями, новыми победами и свершениями. Главное событие наступающего года – выборы очередного президента. Желаем, чтобы страной начал править истинный патриот, болеющий душой и телом за будущее нашей общей страны.

Пусть в 2017 году увеличатся зарплаты с пенсиями, дороги станут лучше и улицы чище, безработные найдут работу и одинокие отыщут свою половинку, кыргызстанцы все-таки начнут беспричинно улыбаться друг другу и искренне радоваться каждому дню.

Только само по себе все это не случится. Так уж устроена жизнь. Нам нужно прилагать много усилий и беззаветно любить труд, чтобы наши мечты стали реальностью.

От всей души редакция “Саясат.kg” желает всем кыргызстанцам в Год Огненного Петуха здоровья и счастья, удачи и успехов, процветания и благополучия, пусть осуществятся ваши самые смелые мечты и исполнятся самые сокровенные желания. Плюс то, что вы еще сами хотите себе пожелать! И даже больше.

В новом году мы продолжим работать для вас и постараемся держать вас в курсе всех основных событий страны. Сделаем все возможное, чтобы наши новости были интересными и полезными.

С Новым 2017 годом!