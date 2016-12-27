"Правда ли то, что вы вывезли крупную сумму денег, когда работали в "Бителе"?

"Правда ли то, что вы вывезли крупную сумму денег, когда работали в "Бителе"?

До этого в СМИ публиковалась негативная информация о министре внутренних дел Данияре Абдыкарове. Сообщалось, что этот джигит сделал карьеру за счет Максима, Марата Бакиевых, что он применял силу против народа, будучи начальником УВД в Таласе, а затем и сам сбежал. Говорили, что через некоторое время после событий 7 апреля он нашел подход к Кенешбеку Дуйшебаеву, трудоустроился в ГКНБ...

В этом году появились определенные подозрения, когда он стал заместителем министра внутренних дел. Тогда корреспондент "Азии Ньюс" задал ему следующие вопросы: "Правда ли то, что вы вывезли крупную сумму денег, когда работали в "Бителе"? Действительно ли вас избили "черные"?" Но тот не ответил. Теперь к нам в редакцию поступили удивительные письма об Д. Абдыкарове. Мы не будем выкладывать все, соблюдая этику, зададим определенные вопросы. Действительно ли вы, Данияр мырза, злоупотребляете служебным положением, организовываете прослушку бизнесменов, журналистов, политиков, депутатов, государственных деятелей, чтобы собрать компроматы? Не противоречит ли это закону? Правда ли то, что Мелис Турганбаев и Кашкар Жунушалиев ушли в отставку из-за ваших интриг? Вы продолжаете в том же духе, собираете материалы против некоторых компетентных кадров в МВД? Действительно ли вы надменно себя ведете в отношении действующего министра Улана Исраилова? Пока другие заместители министра заняты обеспечение безопасности народа, борьбой с преступностью, вы увлеклись прослушкой. Не создаете ли вы этим угрозу безопасности страны? К слову, до кровопролитного столкновения 6 апреля вы были заместителем начальника УВД в Таласе (тогда у вашего шефа С. Мамашова заболела дочь и он долгое время находился в Москве). Говорят, вы воспользовались этим и сообщили неправильную информацию Белому дому, из-за чего к вам прибыл Конгантиев. Вдобавок вы задержали Болота Шера. Правда ли все это?..

Источник: газета "Азия news" №51 от 22.12.2016 / стр. 12

http://www.gezitter.org/society/56353/