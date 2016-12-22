Дайте школьникам учиться, а преподавателям работать

Ж.Жолдошова: Чиновникам и депутатам не стоит лезть в образовательный процесс

Депутаты вправе реагировать на сигналы общественности, но нельзя терять здравый смысл

Скандал со столичной 61-ой школой все никак не успокоится. Дело в том, что недавно инициатор различного рода проверок в отношении преподавательского состава специализированного учебного заведения парламентарий Тазабек Икрамов выступил с резкой критикой в адрес главы Минобразования Гульмиры Кудайбердиевой, которая, дескать, даже уволить учителей сама не может.

Объяснения последней, что столичные школы не подчиняются напрямую ее министерству никоим образом не успокоили парламентария, который продолжал добивать того, чтобы классного руководителя 2 «Г» класса Людмилу Клок уволили.

Не смутило народного избранника и то, что по данному делу уже дана соответствующая оценка как правительственной комиссией, правоохранительными органами, так и самими же коллегами Тазабека Икрамова.

По результатам многочисленных проверок каких-либо нарушений в действиях педагогического состава не найдено, а в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления. Но, наверное, все это не важно, когда за дело берутся отдельные парламентарии, которые продолжают требовать от чиновников выполнения их, с позволения сказать, прихотей.

Кстати, на прошлой неделе к скандалу в очередной раз присоединились родители учащихся второго «Г» класса. Они совместным письмом обратились к главе Министерства образования с просьбой оставить их классного руководителя Людмилу Клок в покое.

«Почему должны страдать сорок детей из-за жалоб одной мамы? Не легче ли ей самой перевестись в другой класс» , – не понимали папы и мамы будущих математических гениев.

Не понимает сути проблемы и собеседница «Вести.kg» экс-депутат Жылдызкан Джолдошова.

– Насколько я понимаю, ребенок продолжает учиться в этом же классе, так в чем проблема? Мне кажется, если бы ему не было комфортно, то он сам наотрез отказывался бы посещать школу. Как родитель я не понимаю, как можно использовать детей в каких-то своих целях. Конечно же, если бы факты рукоприкладства подтвердились, то можно было говорить о наказании для педагога, это нормальная реакция любого здравомыслящего человека, защищать свое чадо. Но ведь, если я не ошибаюсь, получается, что этого нет, не подтвердилась информация депутата, тем более, что это опровергают остальные родители, – делится своим мнением Жылдызкан Айтибаевна.

Вообще же, по ее словам, народные избранники действительно обладают широким кругом полномочий, которыми зачастую пользуются абы как.

– Изначально он безусловно имел право озвучить данный вопрос, и неважно, из каких источников получил информацию. Но другое дело, что нередко коллеги пользуются своими правами, мягко говоря, не по назначению. Имея де-факто неограниченную власть, ни в коем случае нельзя забывать об ответственности, злоупотреблять положением. Но порой все выходит вот так неоднозначно. Сложно делать выводы, мы не знаем всех подводных камней и мотивов. Я прекрасно знаю 61 школу, курировала ее, будучи замакимом района. Преподавательский состав – один из лучших в стране, очень сильный. Из самых отстающих ребят учителям удается сделать первоклассных математиков, логиков. Конечно, школа привлекает к себе много внимания, но в данном конкретном случае мне бы хотелось пожелать, чтобы все окончилось мирным путем. Если есть нарушение закона – в этом должны разбираться профильные ведомства, если нет, то чиновникам и депутатам не стоит лезть в образовательный процесс, – резюмировала Жылдызкан Айтибаевна.

Владислав Шувалов

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43860&Itemid=83