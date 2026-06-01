В Суусамыре произошло тяжелое ДТП. Сообщается о погибших детях

На видео с места происшествия видно, что после столкновения обе машины вылетели с трассы.

На трассе Бишкек - Ош в Суусамырской долине 30 мая произошло тяжелое ДТП с участием Honda Civic и Kia K5. По предварительным данным, в аварии погибли дети.

По информации автора видео, в Honda Civic находилась семья. Сообщается, что четверо детей погибли, при этом четырехмесячный ребенок, который был на руках, выжил. Родители, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.



