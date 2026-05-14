Тыл, который стал фронтом: труд врачей советской Киргизии спасал раненых со всего СССР

Из тысяч бойцов, попавших в эвакогоспитали республики, на фронт вернулись 70%

Эвакогоспитали разворачивались не только в предназначенных для медицинской помощи зданиях, но и в обычных школах, санаториях, училищах

Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, перед глазами встают окопы, танковые атаки, солдаты, бегущие в атаку под свист пуль. Но за каждой успешной атакой, за каждым возвращенным в строй бойцом стояли тысячи людей в белых халатах. Они не стреляли, не бросали гранаты, но их война была не менее страшной и изнурительной. Это была война за каждую жизнь, война против боли, гангрены и смерти.

Киргизская ССР, далекая от линии фронта республика, стала одним из крупнейших центров лечения раненых. Сюда эшелон за эшелоном прибывали военно-санитарные поезда с искалеченными бойцами из-под Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Ржева. Здесь, в стенах переоборудованных школ, педагогических училищ и санаториев, решалась судьба сотен тысяч человек.

Всего в годы войны на территории Киргизской ССР было развернуто 22 госпиталя, но, если считать перепрофилированные медицинские учреждения и санатории, их было около 30. Так или иначе, республика стала одним из ключевых звеньев в системе эвакуации и лечения раненых на южном фланге советского тыла.

Одним из крупнейших был эвакогоспиталь № 1081. Он прибыл во Фрунзе из Калуги 31 октября 1941 года, в самый разгар битвы за Москву. Изначально госпиталь был создан как сортировочный, но передислокация в тыл превратила его в огромное лечебное учреждение на 1500 коек — как в современной больнице, но без современных технологий. И почти все койки госпиталя постоянно были заняты.

На госпиталь № 1081 возложили колоссальную по объему задачу: сортировать прибывающих с фронта раненых и распределять их по всем госпиталям севера республики. Согласно архивным данным, только с 1942 по 1943 год этот госпиталь во Фрунзе принял 53 военно-санитарных поезда. За это время лечение прошли 13 207 раненых и больных. Среди них 60% требовали длительного лечения — это были тяжелейшие случаи. 22% — средней степени тяжести, и лишь 18% — легкораненые. Большинство составляли пациенты с повреждениями костей, а 18% нуждались в сложнейших нейрохирургических операциях.

В Джалал-Абаде (сейчас город Манас) и Оше были дислоцированы военные госпитали для лечения тяжелораненых бойцов и командиров Красной Армии. Они размещались в зданиях педагогического училища (эвакогоспиталь № 4441), в средней школе № 3 (эвакогоспиталь № 1055) и на курорте (эвакогоспиталь № 4442). Только в этих трех госпиталях на юге поправили здоровье 25 тысяч бойцов.

Цифры скрывают за собой человеческую боль и месяцы труда. Срок лечения составлял для раненых в бедро с переломом костей — 178 дней: почти полгода человек лежал в гипсе, в четырех стенах. Для раненых в голень реабилитация составляла 100 дней, раненых в плечо — 116 дней, в предплечье — 111 дней.

Врачи, хирурги и медсестры были на вес золота, их не хватало, и к работе с ранеными привлекли обычных граждан: вчерашних педагогов и подростков. Они учились делать перевязки, ставить уколы, промывать и обрабатывать раны, менять окровавленные простыни, выносить судна. Девочки-подростки после переучивались на медсестер и уходили на фронт.

Усилия эти были не напрасны: главным показателем работы госпиталей был процент возвращенных в армию солдат и офицеров. И здесь республика показала блестящий результат. По данным исследователей из КРСУ имени Б.Н.Ельцина, работавших с госархивами Киргизской ССР, из десятков тысяч раненых, прошедших киргизские эвакогоспитали, 70% возвратились в строй.

