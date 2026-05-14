Школьники из Кыргызстана могут отправиться к Северному полюсу в 2026 году

Стартовал отбор на международный проект «Ледокол знаний» – рассказываем, как подать заявку

Для юных кыргызстанцев это шанс не только водрузить национальный флаг на Северном полюсе, но и получить бесценный научный опыт.

В Кыргызстане стартовал конкурсный отбор участников для международного научно просветительского проекта госкорпорации «Росатом» — «Ледокол знаний». Подростки республики вновь смогут побороться за место в арктической экспедиции к Северному полюсу: в 2024 и 2025 годах они прошли отбор среди более чем 500 человек.

Экспедиция пройдет на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Судно способно пробивать лед толщиной в несколько метров и обеспечивать автономную работу в суровых арктических условиях. Путешествие запланировано на август 2026 года, в нем примут участие подростки 14–16 лет из 22 стран мира. Во время плавания они прослушают лекции ведущих мировых ученых, примут участие в научных экспериментах, изучат вопросы изменения климата и познакомятся с уникальной экосистемой Арктики.

Как принять участие: этапы отбора

Конкурсный отбор продлится с 5 мая по 15 июня 2026 года и включает три этапа:

Первый этап (до 3 июня 2026 года): зарегистрироваться на сайте goarctic.energy, чтобы пройти научную викторину.

Второй этап: прослушать вебинары о перспективных решениях и технологиях «Росатома», которые используются для безопасного развития арктического судоходства и выполнить задания для проверки усвоенных знаний.

Третий этап: топ 10 финалистов от Кыргызстанаи от других стран, набравших наибольшее количество баллов на первых двух этапах, представят свои идеи в формате видеовизитки на тему финального задания.

Победители национального отбора войдут в состав международной экспедиции и отправятся к вершине планеты в августе 2026 года. Для ребят это шанс не только водрузить национальный флаг на Северном полюсе, но и получить бесценный научный опыт, а также предложить собственные идеи по сохранению экосистемы Земли.

