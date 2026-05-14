В Федерации шахмат состоятся выборы председателя. Озвучивается имя Аиды Саляновой

Глава Федерации шахмат Бабур Тольбаев подарил депутатам Жогорку Кенеша шахматы.

По словам Дастана Бекешева, таким образом организация обращает внимание парламента на данный вид спорта.

На заседании ЖК депутат отметил, что Узбекистан, Казахстан вырвались вперед, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров в этом году будет выступать на чемпионате мира.

"А у нас пока нет ни одного гроссмейстера. В марте 2012 года мы приняли постановление о развитии и популяризации шахмат. Нужно на профильном комитете рассмотреть его исполнение. Мы тоже должны развивать этот интеллектуальный вид спорта", - сказал Бекешев.

Позже в своем Telegram-канале он сообщил, что в скором времени пройдут выборы председателя федерации.

"Говорят, станет Аида Салянова [экс-генеральный прокурор КР, экс-депутат ЖК]. Кто бы ни пришел, надеюсь, будет вносить значительную лепту в развитие данного вида спорта", - добавил депутат.

Отметим, 11-летняя дочь Саляновой Алика является четырехкратным чемпионом Кыргызстана по шахматам, трижды она становилась вице-чемпионом КР, один раз вице-чемпионом мира по блицу и заняла 3-е место на Кубке Центральной Азии. Спортсменка принимала участие в чемпионатах мира и Азии, а также в международных турнирах в Шри-Ланке, Египте, ОАЭ, России, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Таиланде и Великобритании.



URL: https://kaktus.media/546027