В Кыргызстане обновят детсады и запустят ваучеры. Жогорку Кенеш одобрил проект на $6,3 млн

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект о ратификации соглашения между кабмином и Международной ассоциацией развития.
Согласно условиям договора, Кыргызстан получит кредит и грант на общую сумму $6,36 млн. Из них $4,36 млн предоставляются в виде кредита на льготных условиях. Срок погашения составляет 50 лет, включая десятилетний льготный период, процентная ставка и плата за обслуживание - нулевые. Еще $2 млн будут выделены в виде гранта.
Средства направят на поддержку системы дошкольного образования. В частности, планируется расширить охват детей дошкольным образованием и опробовать модель государственно-частного партнерства в этой сфере.
В рамках проекта предусмотрены:
- ремонтно-реабилитационные работы и оснащение в девяти существующих зданиях (возвращенные детские сады и общественные объекты) для создания детских садов полного дня;
- реорганизация помещений в действующих детских садах. Спальные и игровые комнаты будут переоборудованы, чтобы увеличить количество групп. Всего планируется переоснастить 128 помещений;
- пилотное внедрение государственно-частного партнерства в дошкольном образовании. Речь идет о запуске ваучерной системы, которая позволит быстрее расширить доступ к услугам по уходу и воспитанию детей в возрасте от года до пяти лет;
- организация и проведение пятидневных тренингов для работников дошкольных учреждений и женщин-предпринимательниц.
