3 большегрузные авто уже 12 дней не могут пересечь границу Саудовской Аравии, - депутат

Депутат Медина Кайрылбекова в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша 13 мая 2026 года обратила внимание на обращение водителей большегрузных автомобилей, следующих из Кыргызстана в Дубай.
По ее словам, 3 большегрузные авто уже 12 дней не могут пересечь границу Саудовской Аравии.
В этой связи депутат призвала Министерство иностранных дел и таможенную службу оказать содействие решению данного вопроса.
