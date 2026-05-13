В Канте идет строительство домов ГИК на 5 250 квартир. Ход работ проверил глава Кабмина

Председатель Кабмина Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства домов в рамках Государственной ипотечной компании в Канте.

Дома строятся на 60 га земли. Всего будет построено 5 250 квартир: 1200 однокомнатных, 3000 двухкомнатных и 1050 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит 361 359 м².

Также строится школа на 750 мест и детский сад на 280 мест.

Касымалиев указал на необходимость строительства социальных объектов на территории комплекса. Ему ответили, что это будет предусмотрено.

На месте работают около 1000 строителей. Срок сдачи объекта в 2027 году.

