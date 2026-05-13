ГКНБ выявил в Баткенской области коррупционную схему незаконного распределения земель

ГКНБ КР выявил коррупционную схему, организованную бывшими ответственными должностными лицами Ак-Турпакского айыл өкмөтү Кадамжайского района Баткенской области.

Как пишет пресс-служба ГКНБ, данные лица для личного обогащения использовали служебное положение, незаконно предоставляя земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам на территории указанного айылного аймака.

По результатам следствия, бывшие ответственные должностные лица С.М.М. и М.Ш.М. привлечены к уголовной ответственности. Судебные органы поместил из под домашний арест.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела для привлечения к уголовной ответственности.

АКИpress