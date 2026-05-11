Чему на самом деле завидуют мужчины и женщины? Спойлер: не только деньгам и красоте

Зависть - одна из фундаментальных человеческих эмоций.

Мы привыкли думать, что зависть - это про деньги, карьеру и идеальную внешность. Но на самом деле мы завидуем друг другу в гораздо более неожиданных вещах. Иногда - в таких, о которых сами не догадываемся.

Как передает Oxu.Az, команда "Рамблера" разобралась в природе зависти и в том, как она может стать не разрушительной силой, а подсказкой к лучшей жизни.

Что такое зависть

Зависть - одна из фундаментальных человеческих эмоций. Но до сих пор учёные не могут дать ей единого определения. Слишком уж многолика эта эмоция: она меняется вместе с эпохами, культурами, религиозными установками и социальными ожиданиями.

Ещё Аристотель в своих работах дал одно из первых систематических описаний зависти. Он характеризовал её как иррациональное и тягостное чувство, в котором смешаны обида, тревога и острое ощущение собственной неполноценности. По его мнению, зависть - это, по сути, сильная неприязнь к чужому благополучию, особенно если этот благополучный человек чем-то на нас похож или находится с нами на одном уровне.

Откуда же берётся зависть - это ошибка в нашей психике или её особенность, доставшаяся от предков? Учёные до сих пор спорят об этом, и есть два основных лагеря.

Эволюционный подход говорит, что зависть - не случайность, а полезный инструмент, который помог нашим предкам выжить. Мужчины и женщины "запрограммированы" завидовать разным вещам.

Для мужчины главный эволюционный вызов - не ошибиться с отцовством, поэтому его мозг острее реагирует на угрозу статусу и положению в иерархии. Ведь высокий статус - это доступ к ресурсам, а значит, и к женщинам. Вот почему мужчины острее завидуют успеху, деньгам и власти других мужчин.

Для женщины ключевая задача - найти партнёра с "качественными генами" для потомства. Поэтому её мозг больше настроен на конкуренцию в сфере красоты и привлекательности. Женщины острее завидуют чужой внешности - это, по сути, борьба за самого "ценного самца".

Социокультурный подход предлагает другой взгляд. Его сторонники считают, что мы не рождаемся с "готовой" завистью, а учимся ей от общества. Это не биология, а культура диктует нам, чему и как завидовать.

Зависть куда более приземлённая и неожиданная, чем кажется

Карен Хорни, психолог и одна из основательниц социокультурного подхода, обратила внимание на интересную вещь. Мужчины, по её наблюдениям, подсознательно завидуют женщинам - потому что те могут рожать детей. Это то, чего мужчины никогда не смогут сделать, какой бы успешной ни была их карьера. Но признаться в такой зависти вслух странно и неловко. Поэтому мужчины переключаются на другие вещи, которые ценятся в их обществе: деньги, власть, карьеру, творческие достижения. Так они доказывают свою значимость, компенсируя то, чего у них никогда не будет.

А ценности действительно меняются от эпохи к эпохе - в древности ценили силу и воинскую доблесть, в Средневековье - веру и знатность рода, сегодня - деньги и известность. Но механизм один: мы завидуем не только тому, что актуально сейчас, но и тому, что связано с глубинными, почти биологическими желаниями, просто "упакованными" в ценности своего времени.

Истина, скорее всего, посередине. У нас действительно есть эволюционные "заготовки", которые делают нас чувствительными к определённым вещам. Но то, как именно и в какой форме зависть проявится, во многом зависит от культуры, в которой мы выросли.

Так к чему же, как нам кажется, обычно обращена зависть? К славе, почёту, репутации, деньгам, желанному положению. Но так ли это на самом деле? Может ли зависть быть куда более приземлённой и неожиданной?

Чтобы ответить на этот вопрос, чешские учёные провели масштабное исследование, опросив почти 1800 человек - и мужчин, и женщин. Они задали респондентам прямой и откровенный вопрос: "Чему вы завидуете в представителях противоположного пола?" И получили ответы, которые перевернули привычные представления о зависти.

Результаты исследования: чему завидуют женщины

Казалось бы, женщины должны завидовать мужчинам в первую очередь из-за зарплат и карьерных возможностей. И это действительно так. Но список оказался куда шире, интереснее и трогательнее.

1. Свобода и лёгкость бытия

Самый частый ответ женщин звучал примерно так: "Они умеют не париться", "Мужчины могут лечь спать и не переживать, что что-то не доделали", "У них меньше ответственности", "Они как богема: могут делать что хотят".

Одна из участниц исследования сформулировала это особенно ярко: "Мужчины - это такие свободные художники. Они могут выключить телефон и уехать на рыбалку. А я даже когда уезжаю, мысленно всё равно составляю список продуктов и проверяю уроки".

Что за этим стоит? Не столько зависть к свободе, сколько хроническая усталость от многозадачности. Работа, дом, дети, быт, социальные ожидания - и так по кругу. Мужчина может позволить себе "никуда не спешить". Женщина - редко.

2. Финансы и карьера

Здесь всё предсказуемо. Разрыв в оплате труда - один из главных источников женской зависти к мужчинам.

Участницы отвечали так: "Они получают больше за ту же работу", "Им не нужно доказывать, что они могут работать и после декрета", "Их карьера не прерывается на годы из-за детей". Особенно остро это чувствуют женщины, которые вернулись на работу после рождения ребёнка и обнаружили, что коллеги-мужчины ушли далеко вперёд.

3. Физическая сила и отсутствие "неудобных" процессов

Третья по значимости категория - физическая сила. Женщины завидуют тому, что мужчины могут открыть банку без посторонней помощи, передвинуть мебель и в принципе быть сильнее. "Мне каждый раз приходится просить помощи, когда речь идёт о чём-то тяжёлом. Это унизительно", - ответила одна из респонденток.

И отдельная, очень эмоциональная тема - женские "биологические" особенности: менструация, беременность, роды, климакс. "Завидую, что у них этого нет", - отвечали женщины.

Психологи называют это "аблятивной завистью" - желанием избавиться от неприятного качества. Женщины не столько хотят стать мужчинами, сколько мечтают, чтобы эти сложности исчезли из их жизни. "Они даже не представляют, каково это - раз в месяц чувствовать себя разбитой и при этом делать вид, что всё нормально".

4. Старение и красота

Женщины завидуют мужчинам ещё и тому, что те могут стареть естественно. Им не нужно красить седину, часами сидеть перед зеркалом, бороться с целлюлитом и постоянно следить за фигурой. У мужчин нет "обязательных стандартов красоты" - можно выйти из дома в том, что есть.

Результаты исследования: чему завидуют мужчины

А теперь перевернём картину. Оказалось, что мужчины завидуют женщинам не меньше, а иногда и больше. Просто в другом. И их зависть часто бывает не менее острой.

1. Красота и сексуальность

Для мужчин красота женщины - это не просто эстетика, а власть. Они завидуют тому, как женщина может использовать свою внешность: улыбнуться - и получить желаемое, быть желанной, нравиться, даже не прилагая особых усилий. Один из мужчин написал: "У женщин есть секретное оружие - обаяние, и они умеют им пользоваться. Мужчине, чтобы произвести впечатление, нужно доказывать свою состоятельность, а женщине достаточно просто быть собой".

Исследование показало, что мужчины остро воспринимают "эффект улыбки": когда женщина легко получает помощь, услугу или просто доброе отношение - за счёт своей привлекательности. И это вызывает у них смешанное чувство восхищения и зависти.

2. Лёгкость в общении

Мужчины завидуют женской способности легко заводить знакомства, влиять на людей через эмоции и располагать к себе.

3. Домашнее мастерство и талант к многозадачности

А вот это - неожиданный поворот. Мужчины не только не считают домашние дела обузой, но и завидуют женскому умению вести дом. Они отвечали так: "Моя жена умеет и готовить, и убирать, и с детьми заниматься - и всё это играючи". Для них это не рутина, а талант.

"Я бы не смог одновременно держать в голове список продуктов, график кружков и даты дней рождения", - признался один из опрошенных. Мужчины проецируют на женщин образ идеальной хозяйки, которой всё даётся легко. И завидуют этой лёгкости, не замечая, сколько усилий за ней стоит.

4. Материнство как суперсила

И, пожалуй, самый трогательный пункт: мужчины завидуют женщинам, потому что они могут рожать. "Она - дарительница жизни", "она способна воспитать ребёнка в любви", "у них есть связь с детьми, которой у нас никогда не будет".

За этой завистью стоит не столько желание родить, сколько восхищение этой способностью и, возможно, лёгкая грусть от того, что им это недоступно. Один из мужчин ответил: "Я никогда не смогу понять, что чувствует мать, когда ребёнок улыбается ей. Это её мир, её тайна. И я завидую этому".

Результаты исследования: чему завидуют и женщины, и мужчины

Есть вещи, которым завидуют все, независимо от пола. Но причины этой зависти - разные.

1. Безопасность

Женщины завидуют мужчинам, потому что те не боятся ходить по тёмным улицам. "Им не страшно, они могут спокойно гулять ночью", - отвечали женщины. Мужчины же завидуют женщинам, потому что их защищают. "За женщину заступятся, ей помогут".

Получается, что женщины завидуют мужской физической силе и отсутствию страха, а мужчины - женской социальной защищённости. И те и другие чувствуют себя уязвимыми, но по-разному.

2. Терпимость к проявлению эмоций

Женщинам позволено плакать, жаловаться, проявлять эмоции. Мужчинам - нет. И это вызывает зависть с обеих сторон. Женщины завидуют мужской эмоциональной стабильности ("Они могут выключить чувства, когда надо"), мужчины - женской свободе быть уязвимыми ("Они могут поплакать, и им становится легче, а я должен всё держать в себе").