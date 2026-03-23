Госимущество предлагает отменить «институт вечной аренды» помещений госорганов

Агентство 19 марта вынесло поправки на общественное обсуждение.

Госагентство по управлению госимущества пришло к выводу отменить институт «вечной аренды». Об этом агентство сообщило в справке к проекту постановления Кабмина «О вопросах предоставления государственного имущества в аренду».

«Единожды выиграв аукцион (возможно, в условиях низкой конкуренции), арендатор получает право занимать государственное имущество десятилетиями без повторного прохождения через конкурентную процедуру.

Инфляция или рыночный рост цен на недвижимость могут составлять 50% и более за период аренды. <...> будучи связанным фиксированным процентом повышения, вместо того чтобы переоценить объект по рыночной стоимости, <...> возникает необходимость установить лимит пролонгаций.

В связи с указанным, предлагается пересмотреть процедуру пролонгаций договоров аренды», - пояснили в Госимуществе.

