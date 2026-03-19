При парламенте создают школу молодых кадров

По его словам, инициатива направлена на создание резерва молодых кадров, будущих управленцев.

При парламенте создают школу молодых кадров. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Болот Сагынаев.

По его словам, инициатива направлена на создание резерва молодых кадров, будущих управленцев.

«Будет набрано 120 молодых людей из числа студентов и молодых кадров от 25 до 30 лет. Обучение будет длиться 2,5 месяца и программа будет проводится ежегодно. Участники со всех регионов страны будут проходить практику в парламенте. К каждому депутату будет приставлен один молодой кадр, и он будет обучать его нормам законотворчества, выступая в качестве ментора. Не надо воспринимать их как помощников депутатов», — отметил Болот Сагынаев.

Он добавил, что лучшие участники программы будут проходить стажировку год.

«Все это время они будут посещать заседания ЖК, комитеты, учиться тому, как осуществляется законотворческая деятельность. Так мы хотим добиться того, чтобы в госуправлении появились новые подготовленные кадры. По итогам они получат сертификат о прохождении стажировки», — сказал Болот Сагынаев.

Он заметил, что на осуществление этой инициативы не потребуется много средств из бюджета.

«В ее реализации готовы помочь доноры», — заключил нардеп.



