ЖК четко прописал виды деятельности, допустимые для депутатов

Сегодня на заседании парламента рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» в первом чтении. Инициатор — нардеп Дастан Бекешев.

Народный избранник отметил, что проект закона направлен на внесение изменений в статью 33 Закона «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Он подчеркнул, что документ направлен на четкое определение видов деятельности, которые допустимы для нардепов в дополнение к их основной работе, исключение рисков неправомерного лишения депутатов мандата из-за неясностей в трактовке терминов «научная», «педагогическая» и «творческая» деятельность.

Депутат Дастанбек Джумабеков отметил, что нужно добавить в этот перечень и тренерскую деятельность. «Ведь за нее тоже обычно полагается вознаграждение, поэтому этот момент надо тоже включить в законопроект», — добавил он.

Инициатор с ним согласился и заметил, что это предложение будет учтено в режиме второго чтения.

Нардепы одобрили законопроект в первом чтении.



Ссылка: https://24.kg/vlast/366665/