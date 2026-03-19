Жогорку Кенеш одобрил законопроект о реализации проекта по строительству 2-х эстакадных мостов в Оше

Законопроект представила глава комитета ЖК по по международным делам, обороне, безопасности и миграции Эльвира Сурабалдиева.

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 19 марта 2026 года рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития по проекту «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с участком дороги протяженностью 3,2 км), подписанного 29 декабря 2025 года в городе Бишкек» в третьем чтении.

Проект «Улучшение дорог города Ош» предполагает строительство двух эстакадных мостов, путепровода через улицы А.Масалиева и В.Ленина, моста через реку Ак-Буура, а также расширение улиц до 4-6 полос с разделительной полосой.



Общая сумма проекта 19,31 млн долларов, из них кредит 14,15 млн долларов со сроком на 15 лет, грант 1,24 млн долларов. Льготный период – 5 лет, процентная ставка — 1,2%.

Tazabek