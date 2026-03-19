Возврат парковочных мест, снос незаконных объектов — Итоги рейда вокруг рынка «Дордой»

Проведено выездное совещание по упорядочению парковочных мест вокруг рынка «Дордой», сообщает Свердловский акимиат.

В выездном совещании приняли участие аким Свердловского района Медербек Амангелдиев, представители Департамента транспорта и развития дорожной-транспортной инфраструктуры, МТУ №305, а также Свердловского РУВД.

Проверка прошла на участках улиц Ибраимова и Кожевенная, прилегающих к рынку «Дордой».

Основной целью совещания стало определение количества парковочных мест и мест для автомобилей, проверка разрешительных документов, выданных частным лицам, а также рассмотрение вопросов передачи этих площадок под контроль Департамента транспорта и развития дорожной-транспортной инфраструктуры в случае выявления нарушений закона.

На месте были выявлены незаконно установленные легкие конструкции. Также зафиксированы случаи сбора денег за парковку неизвестными лицами без соответствующих разрешительных документов.

По итогам совещания аким Свердловского района дал следующие поручения:

Свердловскому РУВД — провести соответствующие мероприятия по установлению личности граждан, незаконно собирающих деньги за парковку;

Управлению по контролю за землепользованием — демонтировать в кратчайшие сроки незаконно установленные объекты на участке улицы Ибраимова;

Экономическому и финансовому отделу районной администрации — направить письмо в Управление муниципальной собственности о расторжении договоров аренды парковочных мест на муниципальных землях вокруг рынка «Дордой»;

Департаменту транспорта и УПСМ — установить дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на улице Кожевенная и вдоль Северного кладбища для устранения хаотичной парковки;

МТУ №305 и экономическому и финансовому отделу районной администрации — провести инвентаризацию субъектов, работающих на участке улицы Ибраимова.

В акимиате добавили, что мероприятия проводятся для улучшения инфраструктуры территории вокруг «Дордой», упорядочивания парковки и создания удобных условий для жителей города.

