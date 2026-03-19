Депутат предложила поддержать производителей органической продукции при госзакупках

Жогорку Кенеш в первом чтении рассмотрел и принял проект закона «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Инициатором документа является председатель Кабинета министров.

Как отмечается в справке-обосновании к проекту закона, законопроект разработан в целях совершенствования системы государственных закупок, внедрения лучших практик, упрощения процедур и минимизации коррупционных проявлений.

В ходе обсуждения депутат ЖК Махабат Мавлянова подняла вопрос поддержки отечественных фермеров.

По ее словам, кыргызстанские производители выпускают органическую сельхозпродукцию, однако сталкиваются с проблемой сбыта. В связи с этим поступило предложение предусмотреть приоритет органической продукции при закупке питания для детских садов и школ.

Согласно справке-обоснованию, в настоящее время требуется направить усилия на развитие цифровых технологий, которые оказывают положительное влияние на экономический рост, государственное управление и качество госуслуг.

Также отмечается, что повышение эффективности системы государственных закупок и исключение коррупционных рисков в деятельности закупающих организаций планируется обеспечить за счет совершенствования законодательства в данной сфере.

