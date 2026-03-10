В Кыргызстане утвердили правила блокировки порносайтов

Если в течение двух месяцев решение не будет обжаловано, сайт включат в реестр ресурсов с порнографическими материалами.

В Кыргызстане утвердили порядок приостановления и ограничения работы сайтов и страниц сайтов, содержащих контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве страны. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ разработан в целях реализации Закона "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве КР". Согласно ему, вести мониторинг интернета будет Минкультуры. При выявлении порно-контента на сайте или отдельной веб-странице ресурс заблокируют на два месяца.

Решение о блокировке направят в регулирующий орган, который обязан оповестить интернет-провайдеров, хостинг-компании и владельцев сайта. Последние обязаны исполнить предписание о блокировке либо устранить нарушение в течение суток.

Напомним, в июле прошлого года президент Садыр Жапаров подписал закон о блокировке порносайтов. Его цель — защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.

