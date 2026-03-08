Кыргызстан подписал соглашение о закупке двух самолетов Airbus A321

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" и европейская авиастроительная корпорация Airbus подписали соглашение о закупке двух пассажирских самолетов Airbus A321 для государственной авиакомпании Asman Airlines.

Это первый этап программы масштабного обновления авиапарка. В следующие пять лет будут приобретены еще 10 таких самолетов, что позволит значительно расширить сеть маршрутов и выйти на международный авиационный рынок.

В ближайшей перспективе Asman Airlines планирует выполнять рейсы в страны СНГ, Европы и Ближнего Востока. Вместимость Airbus A321 составляет 180–200 пассажиров, дальность полета достигает 6 тысяч километров.

