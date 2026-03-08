Мать Даниэля Ажиева обманула меня и воспользовалась моей добротой — Жапаров

Президент Садыр Жапаров заявил, что мать организатора вебкам-студий Даниэля Ажиева воспользовалась его добродушием и обманула.

В интервью агентству "Кабар" он прокомментировал общественный резонанс вокруг помилования Ажиева и историю с вертолетом, на котором тот покинул колонию.

Жапаров отметил, что Ажиев действительно был освобожден по его решению о помиловании. По словам президента, к нему через WhatsApp обратилась мать осужденного — она отправила видеообращение с просьбой освободить сына. Женщина жаловалась, что семья находится в тяжелом положении.

"Она сказала: "Моя невестка с четырьмя детьми находится в тяжелом положении, один из них с инвалидностью. Пожалуйста, помилуйте моего сына и освободите его. Он впредь будет вести себя порядочно и жить спокойно, даю гарантию". Я человек добродушный, поверил и помиловал. Но не только Ажиева — в тот день я помиловал в общей сложности 75 осужденных, совершивших нетяжкие преступления", — рассказал Жапаров.

Глава государства также сообщил, что распорядился развернуть вертолет с Ажиевым, когда тот летел после освобождения из колонии. По его словам, спустя 15 минут вертолет вновь приземлился рядом с исправительным учреждением, после чего помилованный Ажиев уехал домой на машине.

"Некоторые обвиняют в этом МЧС. Но у министерства нет никакой вины. Вертолеты, помимо работы в чрезвычайных ситуациях, выполняют и коммерческие заказы. ЧС ведь не происходят каждый день. Чтобы техника окупалась, мы разрешили выполнять коммерческие рейсы в свободное время. Любой человек, оплативший услугу, может воспользоваться вертолетом. То есть не было такого, что кто-то дал приказ вывезти Ажиева на вертолете. При заказе указывают только локацию, время полета и количество человек. Если кто-то хочет воспользоваться услугами вертолета, может оплатить и воспользоваться", — подчеркнул Жапаров.

Президент заявил, что был шокирован произошедшим, поскольку мать Ажиева жаловалась на тяжелое финансовое положение семьи.

"Его мать говорила: "Мы совсем обнищали", а сын, оказывается, арендует вертолет и улетает на нем из тюрьмы. Я понял, что меня обманули. Вообще, многие пользуются моей добротой, но это длится недолго. Если добродушный человек разозлится, он уже не пойдет на попятную", — добавил Жапаров.

Напомним, Ажиев был задержан в июне 2023 года при попытке вылета в ОАЭ из Узбекистана. Он находился в розыске. По заявлению ГКНБ, Ажиев руководил более чем 300 операторами "вебкамщиц". В конце сентября его приговорили к уплате штрафа в размере 220 тысяч сомов и девяти годам лишения свободы.

Спутник