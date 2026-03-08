У пенсионерки забрали 22 миллиона сомов: в Бишкеке задержали мошенников

В Бишкеке задержаны подозреваемые по делу о крупном мошенничестве, ущерб от которого превысил 22 миллиона сомов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным милиции, 22 декабря 2025 года в УВД Свердловского района обратилась жительница столицы Ч.Г., 1948 года рождения. Она заявила, что неизвестные лица, представившись сотрудниками ГКНБ, МВД и Национального банка, обманом вошли к ней в доверие.

Злоумышленники убедили женщину перевести через банкомат деньги на карту. В результате она перечислила 22 миллиона 130 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Бишкека установили личности подозреваемых.

По версии следствия, А.К., 2005 года рождения, выполнял роль так называемого «дроппера» — он продал оформленную на свое имя банковскую карту, через которую впоследствии проходили похищенные деньги. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Также задержан Э.К., 2006 года рождения, который, по данным милиции, выполнял роль «дроповода» — занимался скупкой банковских карт третьих лиц через каналы в мессенджере Telegram. Он также помещен в ИВС.

В настоящее время сотрудники милиции продолжают оперативные мероприятия для установления других лиц, причастных к преступлению.

ГУВД Бишкека призывает граждан быть бдительными. В милиции напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, банков и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на банковские карты или сообщать конфиденциальные банковские данные.

В случае подобных звонков или сообщений граждан просят немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение милиции или сообщить по номеру 102.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364812/