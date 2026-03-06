С июля всем детям до 3 лет в Кыргызстане начнут выплачивать пособие «Бала ырысы»

Президент КР Садыр Жапаров подписал указ о введении нового ежемесячного государственного пособия «Бала ырысы» для детей до трех лет. Как отметили в Администрации главы государства, выплаты начнутся с 1 июля 2026 года и будут предоставляться всем детям этого возраста независимо от доходов семьи.

Размер пособия составит 1 200 сомов в месяц на каждого ребенка. Решение приняли накануне Международного женского дня — 8 Марта. По словам президента, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан и направлена на поддержку семей в первые годы жизни ребенка.

Глава государства отметил: действующая система пособий часто создает для семей серьезные бюрократические барьеры. В результате многие нуждающиеся матери сталкиваются с отказами и длительными процедурами оформления помощи.

Согласно указу, кабмину КР поручено разработать механизм реализации новой выплаты. Пособие получит название «Бала ырысы», что символизирует благополучие и благословение, с которым рождается каждый ребенок.



По данным Нацстаткома, в Кыргызстане проживает около 445 тысяч детей в возрасте до трех лет. Введение универсального пособия должно снизить уровень детской бедности и обеспечить семьям гарантированную финансовую поддержку в самый важный период развития ребенка.

