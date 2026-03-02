В Оше проходят рейды для обеспечения безопасности детей, читающих жарамазан

Рейды продлятся до 3 марта и охватят все районы южной столицы.

В Оше начали проводить рейды, направленные на обеспечение безопасности детей, которые в период Орозо выходят на улицы и в общественные места, чтобы читать жарамазан. Об этом сообщили в мэрии города.

По их данным, мобильные группы проверяют улицы и дворы, обращая внимание на детей, которые поздно находятся вне дома и могут выходить на проезжую часть, создавая риск для дорожного движения. С детьми и их родителями проводят разъяснительные беседы и выдают предупреждения.

В муниципалитете призывают родителей внимательно следить за тем, чтобы дети не находились вечером на улице без сопровождения взрослых и были в безопасности.



