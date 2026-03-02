Атака на Иран. Во всех мечетях Кыргызстана прочитали молитву за мир во всем мире

Во всех мечетях Кыргызстана прочитали молитву за мир во всем мире.

Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Отмечается, что верховный муфтий КР Абдулазиз кары Закиров совершил молитву за мир во всем мире, безопасность уммы и целостность родины.

По инициативе руководства мусульманской общины КР во всех мечетях страны молитвы за единство и гармонию в исламской умме, а также за устранение недопонимания, вражды и неприязни между исламскими общинами будут читать во все дни священного месяца Рамазана, говорится в сообщении.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364078/