Атака на Иран. Во всех мечетях Кыргызстана прочитали молитву за мир во всем мире

Во всех мечетях Кыргызстана прочитали молитву за мир во всем мире.
Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
Отмечается, что верховный муфтий КР Абдулазиз кары Закиров совершил молитву за мир во всем мире, безопасность уммы и целостность родины.
По инициативе руководства мусульманской общины КР во всех мечетях страны молитвы за единство и гармонию в исламской умме, а также за устранение недопонимания, вражды и неприязни между исламскими общинами будут читать во все дни священного месяца Рамазана, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364078/