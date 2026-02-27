В 2025 году 40 населенных пунктов обеспечили питьевой водой

По его словам, это позволило довести чистую воду до 75 тысяч человек.



В 2025 году 40 населенных пунктов обеспечили питьевой водой. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании замглавы глава кабмина — глава Минводсельпрома Эрлист Акунбеков.

По его словам, это позволило довести чистую воду до 75 тысяч человек.

«На эти цели из бюджета было выделено 3,7 миллиарда сомов. Кроме того, в настоящее время в 25 городах и 601 селе строятся системы водоснабжения. В 2026 году мы планируем обеспечить питьевой водой еще 70 сел и три города», — добавил Эрлист Акунбеков.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363820/