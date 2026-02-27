1606 учащихся принимают участие в областной олимпиаде

В Кыргызстане 27 февраля проходит областной этап Республиканской олимпиады школьников.

Как сообщает Минпросвещения, в областном этапе участвуют 1606 учащихся, занявших 1 и 2 места на районном этапе.

Олимпиада проводится по следующим предметам:

- английский язык, математика, информатика, физика, химия, биология, география, история;

- для школ (классов) с обучением на кыргызском языке: кыргызский язык и литература, русский язык и литература;

- для школ (классов) с обучением на русском языке: кыргызский язык и литература, русский язык и литература.

Билим АКИpress