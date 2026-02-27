Дело Имамидина Ташова возвращено в первую инстанцию из-за процессуальных нарушений, - Бишкекский горсуд

Бишкекский городской суд 26 февраля направил уголовное дело в отношении главы строительной компании «KG Групп» Имамидина Ташова в Первомайский районного суда.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, вторая инстанция удовлетворила ходатайство Ташова и направил дело в райсуд для надлежащего оформления.

«Поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют апелляционная жалоба и ходатайство о восстановлении пропущенного срока обвиняемого Ташова от 30 декабря 2025 года, которые поступили в канцелярию Первомайского районного суда, но не были приобщены к материалам уголовного дела», - пояснили в пресс-службе.

Ташов был задержан в апреле 2024 года ГКНБ в селе Каинды, ранее он был объявлен в розыск за покушение к насильственному захвату власти. Находясь в заключении, во время рассмотрения санкции, Ташов попытался перерезать себя горло острым предметом. Конвоиры остановили бизнесмена, его доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

25 июля 2025 года Первомайский райсуд признал Ташова виновным по ст.36-326 («Приготовление к насильственному захвату власти»), ст.34 ч.2 п.2 ст.327 («Публичные призывы к насильственному захвату власти»), ст.378 ч.1 («Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики») УК КР и приговорили его к 9 годам лишения свободы.

АКИpress