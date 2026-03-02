Перечислены замедляющие развитие речи ребенка бытовые привычки

По ее словам, одним из главных факторов риска остается избыточное экранное время.

Избыточное экранное время, привычка родителей угадывать желания ребенка без слов, скудное общение в семье и отсутствие совместной игры могут замедлять развитие речи у детей.

Как передает Oxu.Az, об этом "Известиям" рассказала российский детский невролог Ольга Бутенко.

По ее словам, одним из главных факторов риска остается избыточное экранное время. Речевые навыки формируются в живом общении, когда есть совместное внимание со взрослым, эмоциональная реакция и пауза для ответа.

"Мультики не ждут ответа, они не подстраиваются под ребенка. Это поток информации, который скорее подавляет развитие речи, чем стимулирует. Особенно уязвим возраст до трех лет, когда активно формируются речевые навыки. Детям до двух лет вообще не нужно проводить время перед экранами", - сообщила Бутенко.

Еще одной распространенной ошибкой она назвала привычку родителей заранее угадывать желания малыша и сразу выполнять их без словесного запроса. В такой ситуации у ребенка не формируется мотивация просить, уточнять и использовать первые слова.

Также на развитие влияет речевая среда в семье. Если общение ограничивается короткими командами, словарный запас пополняется медленнее. Врач рекомендовала чаще проговаривать бытовые действия простыми фразами, эмоционально и четко артикулируя слова, а также давать ребенку время на ответ.

Дополнительными факторами, замедляющими развитие речи, могут стать отсутствие совместной игры с распределением ролей, чрезмерное искажение слов при общении с ребенком и постоянное напряжение в семье. Так, в условиях хронического стресса, отметила специалист, ресурсы мозга направлены на адаптацию, а не на обучение.

"В районе года должен появляться указательный жест - это признак понимания обращенной речи. Тревожные признаки, с которыми лучше не затягивать, - отсутствие указательного жеста, слабый отклик на обращение и непонимание речи к двум годам", - заключила она.