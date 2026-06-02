От чего зависит успех новости в соцсетях, рассказала журналист Айдай Манаева.

Она выступила на мастер-классе в рамках просветительского проекта SputnikPro в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Манаева отметила, что в условиях переизбытка информации главная борьба между СМИ идет за внимание аудитории. Чтобы получить отклик, редакции используют заголовки, вызывающие эмоции. В качестве примера разобрали пресс-релиз спецслужбы, как милиционеры в Узгене вынуждали девочку заниматься проституцией. Редакция вынесла суть вперед и использовала интригующий заголовок: "Что заставляли делать несовершеннолетнюю кыргызстанку?", что принесло 50 тысяч просмотров.

Участникам напомнили о презумпции невиновности — до решения суда нельзя утверждать, что человек совершил преступление. Поэтому в тексте обязательно указывается источник информации и используются формулировки "подозревают", "по данным ведомства" и другие.

Среди других успешных кейсов названы заголовки "Такой Айгуль Жапарову никто не видел!", "В Бишкеке появился новый супергерой", "Неожиданное случилось в кинотеатре Бишкека", "Как новая девушка Бивола удивила кыргызстанцев".

Участники выделили основные принципы: успех новости на 99 процентов зависит от заголовка, короткий хронометраж повышает просмотры, аудитория ценит юмор, а эксклюзивность усиливает интерес.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах, а в онлайн-режиме — более чем в 80. Число участников SputnikPro превышает 12 700.

